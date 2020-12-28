التربية تؤكد استعدادها لإتخاذ الخطط البديلة في حال تفاقمت إصابات كورونا

2020/12/28 | 20:30 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد أعلنت وزارة التربية العراقية عن استعدادها لإتخاذ الخطط البديلة في حال تفاقمت إصابات فيروس كورونا، مؤكدةً أن الخطط الجديدة ستأخذ على عاتقها الحفاظ على مستقبل العملية التربوية في البلاد.وقال حيدر فاروق المتحدث بإسم وزارة التربية العراقية في تصريح صحفي تابعته ايزيدي 24، إن “وزارة التربية لديها خطة وتدابير بديلة في …

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