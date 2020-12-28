تحالف الفتح يقرر خوض العملية الانتخابية بمكوناته السابقة

2020/12/28 | 20:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال القيادي في تحالف الفتح النائب نعيم العبودي، أن التحالف سيخوض الانتخابات المقبلة بذات مكوناته السابقة وضمن قائمة موحدة.

واضاف العبودي في تصريحات صحفية، ان تحالف الفتح لا يزال كتلة متماسكة داخل البرلمان، موكدا ان قيادات الفتح اتفقت على آلية معينة لخوض الانتخابات المقبلة وهي الدخول في كتل وتحالفات تراعي طبيعة الدوائر التي تضمنها قانون الانتخابات الجديد.

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