يلّمنا نفس القطار، لهذا أحبكم -اسمها محمد 10- - لمى محمد

2020/12/28 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لمى_محمد المجد لمن في نهاية عام ساعد إنسان، أنقذ طفل، دعم مظلوم..



المجد لمن في قطار الحزن يسكنون..



يفرحون ويحلمون…********مضى عام آخر..مازال الجوع ينهش كثيراً من القلوب الصغيرة في أوطان يتمسّح ساستها بالقضيّة..



و يتغازلون مع مدعيّ الدين...حزني لا يساعد جوعهم في شيء..



لكنني لا أستطيع إيقاف قطاره!********مضى عام آخر..اقتطع من لحم الطبقة المتوسطة ليصنع كعك الطبقة ال ......





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