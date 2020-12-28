يلّمنا نفس القطار، لهذا أحبكم -اسمها محمد 10- - لمى محمد

#لمى_محمد المجد لمن في نهاية عام ساعد إنسان، أنقذ طفل، دعم مظلوم..
المجد لمن في قطار الحزن يسكنون..
يفرحون ويحلمون…********مضى عام آخر..مازال الجوع ينهش كثيراً من القلوب الصغيرة في أوطان يتمسّح ساستها بالقضيّة..
و يتغازلون مع مدعيّ الدين...حزني لا يساعد جوعهم في شيء..
لكنني لا أستطيع إيقاف قطاره!********مضى عام آخر..اقتطع من لحم الطبقة المتوسطة ليصنع كعك الطبقة ال ......
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