يلّمنا نفس القطار، لهذا أحبكم -اسمها محمد 10- - لمى محمد


يلّمنا نفس القطار، لهذا أحبكم -اسمها محمد 10- - لمى محمد
2020/12/28 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#لمى_محمد المجد لمن في نهاية عام ساعد إنسان، أنقذ طفل، دعم مظلوم..

المجد لمن في قطار الحزن يسكنون..

يفرحون ويحلمون…********مضى عام آخر..مازال الجوع ينهش كثيراً من القلوب الصغيرة في أوطان يتمسّح ساستها بالقضيّة..

و يتغازلون مع مدعيّ الدين...حزني لا يساعد جوعهم في شيء..

لكنني لا أستطيع إيقاف قطاره!********مضى عام آخر..اقتطع من لحم الطبقة المتوسطة ليصنع كعك الطبقة ال ......

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