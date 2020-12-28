التعادل السلبي يخيم على لقاء نفط ميسان والطلبة في ممتاز الكرة

2020/12/28 | 20:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

خيم التعادل السلبي من دون اهداف على مباراة نفط ميسان والطلبة ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

واقيمت المباراة على ملعب ميسان ضمن مواجهات الاسبوع الحادي عشر من البطولة.

ولم يتمكن الفريقان من الوصول الى الشباك لتنتهي المواجهة من دون اهداف.

وبهذا التعادل اصبح رصيد نفط ميسان 18 نقطة في المركز الرابع، اما رصيد الطلبة فاصبح 15 نقطة في المركز الثامن.



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