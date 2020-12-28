2020/12/28 | 20:45 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خيم التعادل السلبي 0-0 على نتيجة مباراة نفط ميسان والطلبة في المباراة التي ضيفها ملعب ميسان الدولي لصالح الجولة 11 من دوري الكرة الممتاز.

لم ترتقي المباراة الى مستوى فني عالي وكان الفريقان متحفظين اكثر من الطبيعي ، وانتهت المباراة دون ان يخطر احد الفريقين مرمى الاخر وضل اللعبة محصور في وسط الملعب.

بهذه النتيجة حل نفط الوسط في المركز الرابع برصيد 18 نقطة فيما صعد الطلبة الى المركز الثامن مؤقتاً برصيد 15 نقطة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نفط ميسان والطلبة تنتهي سلبية النتيجة والاداء 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط ميسان والطلبة تنتهي سلبية النتيجة والاداء) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط ميسان والطلبة تنتهي سلبية النتيجة والاداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).