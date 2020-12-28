لجنة الانضباط ترد اعتراض أحد الأندية وتصدر حزمة من العقوبات

2020/12/28 | 20:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، اليوم الاثنين (28/12/2020)، اجتماعًا لمناقشة تقرير مشرفي المباريات، وكذلك النظر في اعتراضات الأندية .

وقررت اللجنة رد اعتراض نادي بلد على نادي الاسحاقي لعدم استيفائه الرسم القانوني البالغ مليون دينار، على أن يُسدد إلى حسابات اتحاد الكرة في بغداد، وعليه يُعاد مبلغ الـ (250) ألف دينار المُسدد من قبل المعترض الى صاحب الاعتراض.

وتقرر، خلال الاجتماع، اعتبار فريق النصر والسلام خاسرا بنتيجة (0-3) أمام نادي بلادي استنادًا الى المادة الثامنة/ اولا من نظام المسابقات، وحرمان لاعب الفريق (علي سليم) من اللعب لثلاث مباريات، والقرار قابلٌ للاستئناف ضمن المدة القانونية البالغة سبعة أيام، ويُعاد مبلغ الاعتراض لصالح المعترض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية .

وقررت اللجنة، أيضا، معاقبة لاعب مصافي الوسط لكرة الصالات (مصطفى سعدي) بالحرمان لمباراتين، وذلك بعد الإطلاع على مقطع الفيديو وما حصل من تصرفٍ غير رياضي، وصدرت العقوبة استنادًا الى أحكام المادة 46/3 من لائحة الصالات ابتداءً من تاريخ صدور القرار، على أن يكون القرار قابلا للاستئناف ضمن المدة القانونية البالغة سبعة أيام .

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