الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن سلالات جديدة من كورونا

2020/12/28 | 20:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعربت خبيرة منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركهوفي، عن قناعتها بأن ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد سيستمر.

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