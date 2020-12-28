قنبلة دخانية تنهي مباراة في الدوري العراقي (فيديو)

2020/12/28 | 20:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 46 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تسببت قنبلة دخانية، الاثنين، باختناق عدد من الجمهور، فضلا عن توقف المباراة التي كانت مقامة بين ناديي الموفقية والجهاد في محافظة واسط.

وبحسب مقطع فيديو حصل عليه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (28 كانون الاول 2020)، فقد اظهر عدد من الجمهور وهم يركضون هربا من دخان القنبلة التي رماها احد المشجعين وسطهم.

من جانبه قال رئيس اتحاد كرة القدم في محافظة واسط، كريم إسكندر، لوسائل اعلام شبه حكومية، إن "اللعبة المقامة بين نادي الجهاد والموفقية على ملعب الموفقية والتي جاءت لحساب دوري أندية المحافظة لكرة القدم والمؤهلة إلى تصفيات المنطقة الجنوبية لدوري الدرجة الأولى توقفت بعد أن قام أحد الجمهور برمي قنبلة دخانية مما تسبب باختناق عدد من الجمهور".

وأضاف إسكندر، أن "المتعرضين للاختناق تم نقلهم إلى مستشفى قريب لغرض معالجتهم، علما أن حالات الاختناق بسيطة جدا".

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