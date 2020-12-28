فنان مصري يعلن إصابته بـ كورونا

2020/12/28 | 20:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الفنان المصري مجدي صبحي، المشهور في مسلسل “عائلة ونيس” وشقيق الفنان محمد صبحي عبر صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك” إصابته بفيروس كورونا.

وقال الفنان في منشور له: “عندي كورونا، أشكر أخي الفنان الكبير محمد صبحي صاحب الإنسانيات العظيم ووقوفه معي في هذه الأزمة الكبيرة واتصالاته على أعلى مستوى لإنقاذي”.

وأوضح الفنان المصري في تصريحاته لجريدة “اليوم السابع” المصرية، أنه يتواجد داخل أحد مستشفيات المهندسين بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث يعاني من ارتفاع كبير في درجة الحرارة مع رعشة في الجسم بالكامل.

وقال الفنان مجدي صبحي، إنه يعيش لحظات سيئة للغاية حيث يعاني من صعوبة في الكلام والتنفس، معلقا: “تعبان أوى أدعولي كورونا مبهدلاني”.

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