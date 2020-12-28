2020/12/28 | 20:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلة كوردستانية: اتفاق بغداد – أربيل سيمرر ضمن موازنة 2021 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/28 | 20:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة كوردستانية: اتفاق بغداد – أربيل سيمرر ضمن موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة كوردستانية: اتفاق بغداد – أربيل سيمرر ضمن موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).