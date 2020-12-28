الكويت تعلن استئناف رحلات الطيران وفتح الحدود بدءا من السبت المقبل

2020/12/28 | 21:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت الكويت، اليوم الاثنين، استئناف رحلات الطيران اعتبارا من السبت المقبل و أنها ستفتح حدودها البرية والبحرية اعتبارا من نفس اليوم، من الساعة 9 صباحا حتى 3 مساء..وكانت الكويت قد أصدرت الأسبوع الماضي قرارا بغلق كل حدودها وعلقت الرحلات الجوية نتيجة مخاوف مرتبطة بسلالة فيروس كورونا الجديدة./انتهى3

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