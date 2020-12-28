كوجر: صرف رواتب الاشهر الاولى من السنة المقبلة غير مرتبط بتمرير الموازنة

2020/12/28 | 21:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد عضو اللجنة المالية الانتخابية النيابية جمال كوجر ان صرف رواتب الاشهر الاولى من السنة المقبلة غير مرتبط بتمرير الموازنة ".وقال كوجر في تصريح متلفز :"ان الرواتب ستكون مؤمنة لسنة كاملة اذا تم التصويت على الموازنة .واضاف :"ان الرقم المعقول للموازنة سيكون بحدود الـ80 ترليون دينار ".وتابع:"لدينا الكثير من الملاحظات على موازنة العام المقبل , مبينا ان اربع فقرات تضمنتها الموازنة ستؤثر على وضع الموظف ".وقال:" نسعى لتمريرالموازنة عن طريق التوافق السياسي "./انتهى2

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