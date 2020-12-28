2020/12/28 | 21:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهر مقطع فيديو نائب هيئة الحشد الشعبي في العراق الحاج الشهيد أبو مهدي المهندس مع مقاتلي الحشد الشعبي في محور الحويجة وذلك خلال العمليات العسكرية ضد ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. الشهيد المهندس بجانب مقاتلي الحشد في قلب معركة الحويجة ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. الشهيد المهندس بجانب مقاتلي الحشد في قلب معركة الحويجة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).