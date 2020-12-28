2020/12/28 | 21:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت قوات الاحتلال الأمريكي خرقها سيادة الأراضي السورية حيث أدخلت رتلاً محملاً بمعدات ومواد لوجستية لدعم قواعدها غير الشرعية في الأراضي السورية عبر ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاحتلال الأمريكي يدخل 50 شاحنة عسكرية لقواعده غير الشرعية بريف الحسكة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاحتلال الأمريكي يدخل 50 شاحنة عسكرية لقواعده غير الشرعية بريف الحسكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).