شاهد.. رد فعل رائع للشهيد المهندس بعد تفقد احوال جنود الحشد في تلعفر

2020/12/28 | 21:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهر مقطع فيديو نادر نائب هيئة الحشد الشعبي في العراق الحاج الشهيد أبو مهدي المهندس وهو يقوم بجولة استطلاعية على مقاتلي الحشد الشعبي في محور تلعفر....

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