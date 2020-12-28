لجنة الصحة النيابية تحدد العوامل التي ساهمت في انخفاض الإصابات

2020/12/28 | 21:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت لجنة الصحة النيابية في البرلمان على ضرورة التعايش مع فيروس كورونا شرط الالتزام بالتعليمات الصحية، فيما حددت العوامل التي ساهمت في انخفاض أعداد الإصابات والوفيات وزيادة نسبة الشفاء من الجائحة.

وقال عضو اللجنة غايب العميري، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "انخفاض عدد الإصابات وكذلك الوفيات مع زيادة عدد الفحوصات ترجع إلى دعم وزارة الصحة للمستشفيات وزيادة المراكز التخصصية بكورونا والوعي النسبي للمواطن والتزامه بالإجرءات الوقائية وتوفير العلاجات الخاصة".

وأضاف، أن "جميع هذه العوامل أسهمت بانخفاض عدد الإصابات، وكذلك انخفاض عدد الوفيات، مستدركًا "لكن بالوقت ذاته نحتاج إلى تشديد وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية بصورة أكثر، من أجل انحسارالفيروس".

وأشار إلى أن "التعايش مع الالتزام بالإجراءات الوقائية أصبح ضرورة"، مبينًا أن "العراق طبق ذلك، حيث أن هنالك تعايش، لكن مع الالتزام بالإجراءات الوقائية"، مؤكدًا أن "التعايش مع كورونا دون الالتزام بالإجراءات الوقائية، سيزيد من عدد الإصابات أضعاف الأعداد المسجلة".

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