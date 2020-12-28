بولندا.. محاكمة عراقيين أرسلا أموالا لتنظيم داعش

2020/12/28 | 21:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات البولندية، الاثنين، توجيه الاتهام لعراقيين اثنين هما أب وابنه بتمويل تنظيم داعش في العراق، من خلال تحويل مبالغ مالية في العام 2016 عبر نظام "حوالة" للتحويلات المالية لتمويل "عمليات عسكرية نفّذت في الشرق الأوسط"، بحسب بيان لوكالة الأمن الداخلي.

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