النفط تزود الانبار بـ40 شاحنة محملة بمادة البنزين للحد من شحة الوقود 

2020/12/28 | 21:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

اعلن مدير شركة توزيع المشتقات النفطية فرع محافظة الانبار فيصل مخلف الدليمي، الاثنين، عن وصول 40 شاحنة محملة بمادة البنزين مرسلة من وزارة النفط الى الانبار.

وقال الدليمي لـ /المعلومة/ ان “محافظة الانبار شهدت وصول نحو 40 شاحنة محملة بمادة البنزين في خطوة تهدف الى توفير الوقود في محطات التعبئة لتلافي حصول شحة في المشتقات النفطية”.

واضاف ان “السبب في شحة بمادة البنزين في محطات التعبئة لوجود عمليات الصيانة في مصفى التجهيز”، مبينا ان “هذه المادة متوفرة ولا توجد أي شحنة في اجراءات التجهيز وان اعداد اخرى من الشاحنات المحملة بمادة البنزين سوف تصل تباعا حسب الحاجة الاستهلاكية للوقود في للمحافظة ، مؤكدا ان المحافظة لا تشهد أي شحة في المشتقات النفطية الا ان اجراءات الصيانة اخرت وصول هذه المادة الى محطات تعبئة الوقود في الانبار”.

يشار الى ان محطات تعبئة الوقود في الانبار شهدت خلال هذه الفترة شحة في عمليات التجهير من دون معرفة الاسباب “.



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