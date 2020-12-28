سعر الغاز الطبيعي يتراجع 8% مع مخاوف تضرر الطلب

2020/12/28 | 21:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع سعر الغاز الطبيعي بأكثر من 8 بالمائة خلال تداولات اليوم الإثنين، مع مخاوف بشأن تراجع الطلب.

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