2020/12/28 | 21:15 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: تراجع سعر الغاز الطبيعي بأكثر من 8 بالمائة خلال تداولات اليوم الإثنين، مع مخاوف بشأن تراجع الطلب.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر الغاز الطبيعي يتراجع 8% مع مخاوف تضرر الطلب) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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