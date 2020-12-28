مجلس الوزراء يُوافق على زيادةِ مُنحة الأندية الرياضية في عام ٢٠٢١

2020/12/28 | 21:16 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعَلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مُوافقة مجلس الوزراء عن زيادةِ مالمُنحة المالية المُخصصة للأندية الرياضية للعامِ المُقبل ٢٠٢١.

و أكد درجال في تصريحٍ لقسمِ الإعلام و الإتصال الحكومي على هامشِ حضورهُ احتفالية تُخرج مَجموعة من المُدربين على نظامِ أتمتة الوزارة: إن مجلس الوزراء وافقَ رسميًا على مُقترحهِ الذي تَقدم بهِ لزيادةِ المُنحة المالية للأندية الرياضية إلى خمسة مليارات بدلاً عن مليار و مئتي مليون دينار ، ضَمنَ المُوازنة المالية العامة للعامِ المُقبل ، بهدفِ دعمِ الأندية التي تُعاني من الضائقةِ المالية و تَفعيل الجانب الرياضي فيها كونها تعدُ القاعدة الحقيقية لرفدِ المُنتخبات الوطنية باللاعبين الموهوبين و في مُختلفِ الفعاليات الرياضية مُؤكدًا أن المُقترح لاقى ترحيبًا كبيراً من قبلِ مجلس الوزراء، لا سيما رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي الذي يُشدد خلال جلسات مجلس الوزراء على دعمِ قطاعي الشباب و الرياضة و إيلاء الأهمية الكبيرة لهذا الجانب .

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