الموافقة على زيادة منحة الأندية الرياضية ضمن منحة العام المقبل ٢٠٢١

2020/12/28 | 21:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الشباب والرياضة، الاثنين، موافقة مجلس الوزراء عن زيادة المنحة المالية المخصصة للأندية الرياضية للعام المقبل ٢٠٢١.

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