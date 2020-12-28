كوجر: الرواتب مؤمنة لسنة كاملة وأربع فقرات في الموازنة تؤثر على الموظف

2020/12/28 | 21:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، مساء الاثنين، تأمين رواتب الموظفين لسنة كاملة في موازنة 2021، فيما كشف عن اربع فقرات في الموازنة تؤثر على وضع الموظف.

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