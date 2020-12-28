الصحة العالمية: كورونا لن تتوقف ومقبلون على سلالات جديدة

2020/12/28 | 21:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أفادت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، بأن ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد سيستمر.

وقالت الخبيرة في المنظمة الدولية، ماريا فان كيركهوفي، اليوم، (28 كانون الاول 2020)، أن الحديث يدور حول "عملية طبيعية لا تؤثر بشكل يذكر على الفيروس نفسه لكن ينبغي لنا أن نواصل دراستنا لهذه السلالات، بما في ذلك لمعرفة قدرتها على الانتقال".

وأضافت كيركهوفي، أن "منظمة الصحة العالمية تواصل متابعة الوضع من كثب وتعمل مع علماء عبر العالم يتابعون ظهور السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد".

وتابعت، أن "لدى المنظمة ذاتها فرق بحث متخصصة في دراسة هذه السلالات، وأن منظمة الصحة ستتلقى نتائج عمل الفرق المذكورة خلال الأيام والأسابيع القادمة".

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