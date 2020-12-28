المنافذ تحدد موعد تطبيق الأنظمة الالكترونية في الإجراءات الكمركية

2020/12/28 | 21:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي،الاثنين، أن تطبيق الأنظمة الإلكترونية الحديثة وتفعيل نظام أتمتة المعلومات والإجراءات الكمركية والضريبية ستكون حاضرة وبقوة في المنافذ الحدودية لعام 2021. وذكر بيان للهيئة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “ذلك جاء خلال ترؤسه الاجتماع السابع لفريق عمل مشروع الكمارك والمنافذ الحدودية والذي عقد في …

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