مجلس الوزراء: الموازنة وُقعت وسترسل إلى البرلمان غداً

2020/12/28 | 21:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، الاثنين، عن موعد إرسال موازنة 2021 إلى البرلمان.

وقال ناظم خلال استضافته في برنامج "المحايد"، الذي يقدمه الزميل "سعدون محسن ضمد"، وتابعه "ناس"، (28 كانون الأول 2020)، إن "الموازنة تم توقيعها وسيتم إرسالها يوم غد الثلاثاء إلى مجلس النواب".

يتبع..

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