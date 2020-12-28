مجلس الوزراء يكشف عن موعد ارسال موازنة 2021 الى البرلمان

2020/12/28 | 21:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم ،الاثنين، عن موعد ارسال موازنة 2021 الى البرلمان.وقال ناظم في تصريح صحفي ان “موازنة 2021 تصل إلى مجلس النواب يوم غد الثلاثاء”، مضيفا ان ” قرار الحكومة قاطع بشأن سعر صرف الدولار المعلن”.واوضح ان “رواتب الموظفين لن تتأخر في الأشهر المقبلة”.

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