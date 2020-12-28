2020/12/28 | 21:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- استغرب رئيس كتلة دولة القانون النيابية د عدنان هادي الأسدي قرار مجلس الوزراء ومؤسسة السجناء السياسيين بايقاف مستحقات عدد من شريحة السجناء السياسيين في عدد من المحافظات.وقال الأسدي أن اصدار بعض القرارات من قبل الدائرة القانونية والادارية في مؤسسة السجناء السياسيين إجراءات مخالفة لروح القوانين النافذة.واضاف الأسدي مستغرباً كان على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القانون النيابية: ايقاف المستحقات المالية لشريحة السجناء السياسيين مخالف للقوانين النافذة المركز الخبري الوطني.

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