بولندا تتهم عراقيـآ ونجله بتمويل “داعش”

2020/12/28 | 21:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بغداد/المركز الخبري الوطني – اتهمت السلطات البولندية، اليوم الاثنين، عراقيا ونجله بتمويل تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق .وذكر بيان صادر عن وكالة الأمن الداخلي أنه جرى توجيه اتهام تمويل التنظيم الإرهابي إلى عراقيين اثنين، بحسب وكالة “فرانس برس”.وقال البيان إن المتهمين قاما بتحويل أموال في عام 2016 عبر نظام “حوالة” الخاص بتحويل الأموال، […]

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