وفاة ملياردير صيني لين مبتكر لعبة “غيم أوف ثرونز” متأثرا بالسم

2020/12/28 | 21:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلنت الصين وفاة لين كي، الملياردير، مؤسس شركة “يوزو” الصينية للألعاب الإلكترونية، بعد دخوله المستشفى يوم 17 ديسمبر متأثرا بسم، دسه زميل له في كوب شاي، حسب شرطة شنغهاي.

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