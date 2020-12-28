ما هو موقف الكتل السياسية من تخفيض قيمة الدينار ؟

2020/12/28 | 21:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أياد السماوي

ما سأتحدّث به من معلومات دقيقة عن

الاجتماع الذي ضمّ رئيس الوزراء مصطفى

الكاظمي وقادة الكتل السياسية لمناقشة

قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي ..



مهم

جدا ومن الضروري أن يطّلع عليه الش

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