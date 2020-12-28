2020/12/28 | 21:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حيدر عاشور

يطيب للإنسان ان يسمو ويرتقي بروحه بعد

ان يدرك بنظرة متفحصة تغير البشر

احياناً وتحولهم الى وحوش ضاربة فاغرة

افواهها، كل منها يود ان يبتلع الكم

الاكبر من الناس، ويضنيه اعماق البحث عن

ق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا مكان للملائكة بين بني البشر..!) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا مكان للملائكة بين بني البشر..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).