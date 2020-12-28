تدمير ثلاثة انفاق سرية والاستيلاء على اسلحة متنوعة قرب الشريط الحدودي مع سوريا

2020/12/28 | 21:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

اعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، الاثنين، عن تدمير ثلاثة انفاق سرية والاستيلاء على اسلحة متنوعة بحملة امنية استباقية تركزت على المناطق القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار .

وقال العبيدي لـ/ المعلومة/ ان ” قوة امنية من قيادة عمليات الجزيرة مسنودة بقوة من الحشد الشعبي والعشائري وبدعم من طيران الجيش نفذت حملة امنية استباقية استهدفت منطقة المشاريع بقضاء القائم القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار، تمكنت من تدمير ثلاثة انفاق سرية والاستيلاء على اسلحة وذخائر متنوعة”.

واضاف ان “القوات الامنية شرعت بعملية دهم وتفتيش للمناطق المستهدفة والتي تعد من اهم مناطق خلايا ارهابي داعش في المناطق الغربية كونها تتميز بتضاريس معقدة”، مبينا ان “فرقة معالجة المتفجرات ابطلت مفعول الاسلحة الغير منفلقة دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية “.

يشار الى ان القوات الامنية كثفت من عملياتها الامنية باتجاه المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا وفق معلومات بوجود بقايا لخلايا التنظيم الاجرامي في المناطق المستهدفة “.



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