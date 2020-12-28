بعد التأكيدات والتسريبات… ” لا كهرباء من تركيا الى العراق “: الاستيراد يحتاج الى دراسة ووقت وشبكة ربط !

2020/12/28 | 21:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

نفت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين (28 كانون الأول 2020)، بدء عمليات استيراد الطاقة من تركيا، بعد توقف إمدادات الغاز الإيراني المستورد، وتأثيره على تجهيز الطاقة في عموم المحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد العبادي، في تصريحات متلفزة، رصدتها “يس عراق”، إنه “لا صحة للأنباء التي تحدثت عن مباشرة الجانب التركي بتصدير الكهرباء إلى العراق”.

وأضاف، أن “استيراد الكهرباء من تركيا يحتاج إلى دراسة ووقت، وشبكة ربط مع الجانب التركي”، مبيناً أن “موضوع الربط سابق لأوانه ولا يمكن المباشرة بالمشروع في الوقت الحالي”.

وكانت وسائل إعلام تركية وعراقية محلية قالت في وقت سابق، انه تبدأ تركيا، اليوم الاثنين، تصدير الكهرباء إلى العراق، عبر خط سيلوبي-زاخو لمدة 11 شهرا.

واضافت: انه يأتي ذلك بعد منح هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا، ترخيصا لشركة “أكسا أكسن” لتجارة الطاقة، بتصدير 150 ميغاوات من الكهرباء للعراق.

واوضحت، انه بموجب العقد المبرم مع الجانب العراقي سيبدأ تزويد العراق بالكهرباء اعتبارا من 28 ديسمبر الحالي وحتى 1 نوفمبر 2021.

وفي وقت سابق، قالت الحكومة العراقية إن العاصمة بغداد ومناطق أخرى من البلاد تواجه خطر حدوث انقطاعات ملموسة في الكهرباء، نتيجة تقليص واردات الغاز من إيران بقرار من طهران.

يشار إلى أن تركيا تصدر الكهرباء في الوقت الراهن إلى 3 دول مجاورة هي جورجيا واليونان وبلغاريا.

إلى ذلك، قال رئيس هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا، مصطفى يلماز، إن القفزات التي حققتها تركيا في قطاع الطاقة في السنوات الأخيرة تبعث على الفخر.

وأوضح أن تركيا باتت بمستوى يمكنها من تلبية احتياجات جيرانها من الكهرباء، فضلا عن تلبية حاجة السوق الداخليةوأعرب عن ثقته بأن تركيا ستزيد حجم صادراتها من الكهرباء في 2021.

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