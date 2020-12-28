المتحدث باسم الحكومة:الرواتب لن تتاخر ونحن ننتظر تمرير الموازنة في البرلمان

2020/12/28 | 21:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد وزير الثقافة والسياحة والاثار المتحدث باسم الحكومة حسن ناظم ان الرواتب لن تتاخر ونحن ننتظر تمرير الموازنة في البرلمان .وقال في تصريح متلفز:" ان قادة الكتل السياسية اطلعوا عل جميع تفاصيل موازنة 2021 "./انتهى2

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