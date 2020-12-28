اصابة اربعة اشخاص بنزاع عشائري شمالي الحلة

2020/12/28 | 21:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/أصيب أربعة أشخاص مساء اليوم بنزاع عشائري في منطقة المسعودي بناحية الاسكندريه بشمال الحلة.وقال مصدر في شرطة بابل" أن جلسة عشائرية حول حادث مروري أدت إلى حدوث نزاع عشائري حول دية المصاب تطور إلى استخدام السلاح ما أدى إلى إصابة أربعة من الجانبين .واضاف أن الشرطة تدخلت وتمكنت من فض النزاع ونقل الجرحى إلى مستشفى المسيب العام للعلاج"./انتهى

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