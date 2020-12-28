مجلس الوزراء يحدد آليات تأمين الانتخابات وانهاء السلاح المنفلت ويؤكد: الحشد تبرأ من حملته

2020/12/28 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم

ناظم: اقليم كردستان وافق على صيغة قانون الاقتراض والآن هناك نقاش حول المبلغ الواجب دفعه وهو مستمر

اليوم رئيس الوزراء عقد اجتماعاً مع الجهات والمؤسسات التي ستكون لها مدخلية بملف الانتخابات واستمر لساعات

المفوضية طرحت ما تحتاجه والاجتماع وفر تواصلاً بين مفوضية الانتخابات والجهات المعنية كالوزارات الامنية

الحكومة امنت الاموال والمستلزمات الخاصة بالانتخابات

مخرجات الاجتماع تحدث عن حماية العملية الانتخابية وتحدثنا عن اليات لمواجهة السلاح المنفلت

ناظم: الحشد الشعبي تبرأ من حملة السلاح المنفلت وهناك استنكار سياسي وشعبي واسع

الية انهاء السلاح المنفلت تتم بالعمل السياسي وليس المواجهة

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