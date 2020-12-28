الحكومة تحسم الموقف بشأن رواتب كانون الثاني في حال تأخر اقرار موازنة 2021

2020/12/28 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم – مقابلة متلفزة

موازنة 2021 سترسل غدا إلى مجلس النواب

موازنة 2021 بنيت على رؤية اصلاحية لحماية الفئات الهشة

ناظم: سعر الصرف سيتذبذب ثم يستقر والحكومة مصرة عليه لأنه يؤمن تنشيط القطاع الخاص

قرار رفع سعر الصرف قاطع والحكومة ثبتته بعد نقاش طويل وان كانت هناك رؤية مختلفة لمجلس النواب ننتظر ان تطرح على ان توفر ذات الموارد

سيكون هناك حماية للفئات الهشة في موازنة 2021 عبر البطاقة التموينية

ناظم: هناك نقاش دار مع زعماء الكتل السياسية بشأن سعر الصرف وكل تفاصيل الموازنة

ناظم: رواتب شهر كانون الثاني لن تتأخر حتى وإن تأخر اقرار موازنة 2021 ، قد نصرفها وفق موازنة 1/12

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