الاقتصاد النيابية: حكومة الكاظمي تعمدت تاخير ارسال الموازنة

2020/12/28 | 21:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكدت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب ندى شاكر، الاثنين، بان حكومة الكاظمي طبقت مبدا الاقتراض ثم الاقتراض ولم تتخذ اي اجراءا للاصلاح الاقتصادي لتجاوز ازمة البلاد.

وقال شاكر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العراق يمر بفترة عصيبة خاصة مع تفاقم الازمة المالية والاقتصادية وعدم سيطرة الحكومة على اسعار الاسواق الذي اثقلت كاهل الناس في الايام الماضية بعد رفع سعر صرف الدولار بشكل مفاجى رغم انه مدون في الموازنة ولم يجري به اي قرار نيابي”.

واضافت ان “هناك لغط كبير حيال مايجري في العراق مؤكدة بان الموازنة كان المفروض ان تصل في تشرين الاول الماضي والان انتهت السنة ولم تصل وكانها تحاول الحكومة استخدامها كورقة ضغط حيال مجلس النواب الذي هو ليس مسؤولا عن الادارة التنفيذية للبلاد بل الحكومة بحكم الصلاحيات وهي من تتحمل وزر الازمات”.

واشارت الى ان “حكومة الكاظمي منذ ولادتها لم تطبق اي اجراءات للاصلاح الاقتصادي بل اعتمدت مبدا الاقتراض ثم الاقتراض لتامين رواتب موظفي الدولة لافتة الى وضع البلاد يحتاج الى وقفة حقيقة لتفادي عواقب وخمية ستنال من ملايين الفقراء والبسطاء”.

ويعاني العراق من ازمة اقتصادية ومالية حادة في الاشهر الماضية خاصة مع رفع سعر صرف الدولار وتداعياته على شرائح واسعة من الفقراء والبسطاء”زانتهى 25 ف

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