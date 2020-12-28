المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم: موازنة 2021 غدا تصل إلى مجلس النواب

2020/12/28 | 21:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم..قمة نارية تجمع الأنيق بنفط ميسان في الممتازتستكمل ظهر اليوم الأثنين، مباريات الجولة الحادية عشرة من دور الذهاب لمنافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، حيث تقام خمس مواجهات مهمة تحتضنها ملاعب بغداد والمحافظات .

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