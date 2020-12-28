المنافذ الحدودية تحدد موعد استخدام الاتمتة الالكترونية

2020/12/28 | 21:47 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي،الاثنين، أن تطبيق الأنظمة الإلكترونية الحديثة وتفعيل نظام أتمتةالمعلومات والإجراءات الكمركية والضريبية ستكون حاضرة وبقوة في المنافذ الحدودية لعام 2021.

وذكر بيان للهيئة، أن “ذلك جاء خلال ترؤسه الاجتماع السابع لفريق عمل مشروع الكمارك والمنافذ الحدودية والذي عقد في مقر الهيئة تنفيذاً للأمر الديواني المرقم (22) لسنة 2020 وبحضور كافة أعضاءه“.

وبين الوائلي “أهمية توفير البنى التحتية والموارد البشرية المتدربة والتطبيق التدريجي للاتمتة الإلكترونية لضمان نجاح المشروع وعدم حدوث أي ثغرة في الأداء وانسيابية الحركة التجارية“، بالاضافة الى “أهمية تعاون الجميع من كافةالقطاعات لإنجاح هذا المشروع الوطني“، مؤكداً “دعمه اللامحدود لكل التوجهات التي تخدم استراتيجية الدولة للقضاء على الفساد المالي والإداري ودعمه للهيئة العامة للكمارك للمضي في إنجاز مشروع الاتمتة في المنافذ الحدودية“.

وناقش “جدول الأعمال والذي تضمن عدة مواضيع منها مستجدات تعاقد وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك مع الشركةالمقترحة لغرض اتمتة الإجراءات الكمركية والضريبية“، مشيرا إلى “أهمية تضمين الملاحظات التي عرضت في الاجتماع السادس لغرض اعتمادها قبل توقيع العقد مع الشركة المنفذة، وكذلك متابعة إجراءات وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في منح الصلاحية للهيئة العامة للكمارك للاطلاع على برامج الفحص المسبق للشركاتالفاحصة والعاملة في المنافذ الحدودية“.

من جهته، أكد ممثل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية “استعداده لعملية الربط الإلكتروني بعد تزويدهم بالايميل المعتمد والرسمي الخاص بالهيئة العامة للكمارك“.

وأردف البيان أن “الاجتماع تضمن مناقشة إجراءات الشركة العامة للمعارض العراقية حول منح صلاحية تعديل استقطاع الكميات في اجازة الاستيراد التي تدرج سهوا من قبل الموظف الكمركي بعد ضبطها من خلال عملية تقاطع البيانات الخاصة بذلك مع هيئة المنافذ الحدودية“.

وأشار البيان الى أنه “تم خلال الاجتماع عرض برنامج الوصل الضريبي على شاشة القاعة والمصمم من قبل هيئة المنافذ الحدودية بعد اكمال ربطه باجازات الاستيراد للبدء بتفعيله وبشكل تجريبي في الوحدات الضريبية العاملة في الموانئ ومنفذ طريبيل للقضاء على التلاعب والتزوير في الوصل الضريبي مما كان له الأثر الكبير في هدر المال العام، والموافقة من قبل الهيئة العامة للكمارك بربط الرسم الكمركي من ضمن البرنامج الخاص بالوصل الضريبي ليتم تضمينه عندعملية التطبيق“.

وأضاف أنه “تم خلال الاجتماع عرض الإنجاز المتحقق من برنامج الإعفاءات الحكومية والمنجزة من قبل مديرية النافذة التجارية الواحدة في هيئة المنافذ الحدودية للسيطرة على تنزيل الكميات من إجازات الاستيراد والواردة من قسم البحث والتحري والمركز الكمركي“.

وتابع البيان أنه “كان للأمانة العامة لمجلس الوزراء /قسم تقنية المعلومات فعالية في استعراض ما أعدته من برنامج يعنى بالربط الإلكتروني للأنظمة العاملة في الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي، وكذلك عرض الوثيقة.



المعدة من قبلهموالمتضمنة توحيد الإجراءات الخاصة بالمعاملة الكمركية وتحديد إيجابيات الإجراءات وسلبياتها والعمل على تحويل تلك السلبيات إلى أهداف لتذليلها عند الشروع بعملية التطبيق“.

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