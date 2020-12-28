"فايزر" ترجئ تسليم لقاحها لإسبانيا.. والسبب؟؟

2020/12/28 | 21:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا إن شركة "فايزر" أرجأت تسليم دفعة جديدة من لقاح فيروس كورونا إلى يوم غد الثلاثاء بسبب عقبة لوجستية.

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