صحة الرصافة توضح توزيعها الوبائي

2020/12/28 | 21:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي عن تسجيل49 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 33 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

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