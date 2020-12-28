الحشد الشعبي يوضح حقيقة الدعوى القضائية ضد ابو علي العسكري

2020/12/28 | 21:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، اقامة دعوى قضائية ضد (حسين مونس فرج) او شخص يكنى (ابو علي العسكري) من قبل مديرية الأمن.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، (28 كانون الاول 2020)، انها "تنفي اقامة مديرية الامن دعوى قضائية لدى الجهات المعنية على هذا الاسم (حسين مونس فرج) او شخص يكنى (ابو علي العسكري)".

ودعت الهيئة في بيانها "وسائل الاعلام الى ضرورة التعامل مع المصادر الرسمية في تناول مثل هكذا اخبار ومعلومات".

وفي أمس الاحد، تداولت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن القضاء أظهرت توجيه الأخير امرا إلى السلطات المعنية بالقاء القبض على حسين مؤنس فرج العبودي المدعو "ابو علي العسكري"، وفق مادة 4 ارهاب، بعد شكوى مقامه ضده في "مديرية امن الحشد".

وكان المتحدث باسم كتائب حزب الله في العراق، ابو علي العسكري، قد دعا السبت الماضي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان لايختبر "صبر المقاومة"، معتبرة ان "الوقت مناسب جدا لتقطيع اذني" الكاظمي، على حد قوله.

وذكر العسكري في تغريدة على تويتر، إن المنطقة تغلي على صفيح ساخن، وان احتمال نشوب حرب شاملة قائم، وهو مايستدعي ضبط النفس لتضييع الفرصة على العدو بان لانكون الطرف البادئ لها.

واعتبر ان "عمليات القصف في الايام الماضية"، على مبنى السفارة الاميركية، "لاتصب الا في مصلحة عدونا ترمب، وهذا يجب ان لايتكرر".

ودعا العسكري الكاظمي ان "لايختبر صبر المقاومة"، مضيفا أنه لن تحميه حينها الاطلاعات الايرانية، ولا الـ CIA الاميركية، ولا المزايدين على مصلحة الوطن، بحسب تغريدته.

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