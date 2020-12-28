الحكومة: الرواتب لن تتأخر في الأشهر المقبلة

2020/12/28 | 21:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الاثنين، أن موازنة 2021 تصل غداً إلى مجلس النواب، مؤكداً عدم تأخر رواتب الموظفين في الأشهر المقبلة.

وأكد ناظم بحسب التلفزيون الرسمي، أن “قرار الحكومة قاطع بشأن سعر صرف الدولار المعلن ورواتب الموظفين لن تتأخر في الأشهر المقبلة”.

وأضاف أن “قادة الكتل السياسية اطلعوا على جميع تفاصيل موازنة العام المقبل”، مؤكداً أن “وفد اقليم كردستان وافق على بنود قانون الاقتراض والحوار مستمر بشأن حصة الإقليم”.

ولفت الى أن “الحكومة طالبت مفوضية الانتخابات بتوقيع مذكرات تفاهم مع الهيئات”، مشيرا الى أن “الحكومة أمنت الأموال والمستلزمات الخاصة بإجراء الانتخابات”.

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