بالوثائق.. القضاء يرد دعوى فلاح الجزائري

2020/12/28 | 21:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثائق حصلت تقدم” على نسخة منها عن رد القضاء دعوى محافظ بغداد المُقال فلاح الجزائري بعودته للمنصب .

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