2020/12/28 | 21:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة الغاز الوطنية الإيرانية

اليوم الاثنين إنها خفضت الإمدادات إلى

العراق بسبب متأخرات تجاوزت 6 مليارات

دولار.

وأضافت الشركة في بيان أن "وزارة

الكهرباء العراقية مدينة بما يزيد على 5

مليارات دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تطالب العراق بـ(6) مليارات دولار فواتير الغاز المشغل للكهرباء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تطالب العراق بـ(6) مليارات دولار فواتير الغاز المشغل للكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).