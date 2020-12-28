المتحدث باسم مجلس الوزراء: موازنة 2021 سترسل الى مجلس النواب ورواتب الشهر المقبل لن تتاخر

2020/12/28 | 21:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن

ناظم ان موازنة 2021 سترسل غدا إلى مجلس

النواب

وقال ناظم خلال مقابلة متلفزة ان موازنة

2021 بنيت على رؤية اصلاحية لحماية الفئات

الهشة موضحا ان سعر الصرف سيتذبذب ثم

يست

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