2020/12/28 | 21:54 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم مجلس الوزراء: موازنة 2021 سترسل الى مجلس النواب ورواتب الشهر المقبل لن تتاخر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ناظم ان موازنة 2021 سترسل غدا إلى مجلس
النواب
وقال ناظم خلال مقابلة متلفزة ان موازنة
2021 بنيت على رؤية اصلاحية لحماية الفئات
الهشة موضحا ان سعر الصرف سيتذبذب ثم
يست
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم مجلس الوزراء: موازنة 2021 سترسل الى مجلس النواب ورواتب الشهر المقبل لن تتاخر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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