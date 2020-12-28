2020/12/28 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرب: مذكرات القبض بحق مطلقي الصواريخ والتصريحات موافقة للدستور جماعة مجهولة تهدّد بإستهداف محال المشروبات والمخمورين بغداد – فائز جواد حذرت جماعة مجهولة تطلق على نفسها اسم (سرية اهل المعروف)، المواطنين من مراجعة محال بيع المشروبات الكحولية وزيارة مواقع اقامة الحفلات وما اسماه بـ (بيوت الدعارة).وقال في بيان اطلعت عليه (الزمان) امس، (نود ان […]

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