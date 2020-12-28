2020/12/28 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يستعيد توازنه بفوز مهم على الكرخ في الممتاز بغداد – ساري تحسين نجح فريق النفط بكرة القدم امس الاثنين، في استعادة توازنه مجدداً بتغلبه على مضيفه الكرخ بهدفين من دون رد في اللقاء الذي احتضنه ملعب الراحل احمد راضي ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري الكرة الممتاز.ونجح ابناء المدرب يحيى علوان في فرض […]

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