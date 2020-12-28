الدكتور حسين سرمك وداعاً – نعيم عبد مهلهل

2020/12/28 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدكتور حسين سرمك وداعا – نعيم عبد مهلهل اخر لقاء لي معك يا أبا علي كان في البيت العراقي الثقافي في مدينة دمشق حيث القيت انت محاضرة لرؤاك النقدية عن كتابي جمهورية زينب .ولم اعد أراك بعد ذلك سوى عبر الأثير الرسائل والايميلات ودعوتك لي كي اكتب في موقعك الثقافي الناقد العرقي.كنت يا دكتور […]

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